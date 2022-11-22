Число зараженных ОРВИ выросло до 17,2 тысячи человек в Иркутской области

Ранее фиксировали чуть больше 15 тысяч заболевших в неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области врачи продолжают принимать пациентов с симптомами ОРВИ. Особенно часто болеют дети до 14 лет, они подхватывают заболевание в образовательных учреждениях. Всего за неделю медики выявили 17,2 тысячи случаев инфицирования - это больше прежних показателей. Раньше фиксировали чуть больше 15 тысяч человек с ОРВИ.

- Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости, кроме детей от 0 до 2 лет. В настоящее время заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии. Циркуляция вируса гриппа не установлена, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

12,5 тысячи зараженных - несовершеннолетние. В школах призывают детей делать прививки от гриппа. В Иркутской области уже полностью иммунизировались 878,8 тысячи сибиряков.

Напомним, грипп - это не простое заболевание, оно может дать серьезные осложнения при запущенном состоянии. В группе риска находятся дети, которые обычно все эти осложнения и подхватывают.