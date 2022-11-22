Александр Ведерников принял участие в совещании по цифровизации сельского хозяйства в Иркутской области

Александр Ведерников принял участие в совещании под руководством Игоря Кобзева по вопросам цифровизации сельского хозяйства.

Председатель ЗакСобрания региона Александр Ведерников принял участие в совещании по вопросам цифровизации сельского хозяйства и поддержки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Мероприятие провел губернатор области Игорь Кобзев.

Министр сельского хозяйства Илья Сумароков рассказал, что назрела необходимость централизованного учета личных подсобных хозяйств. Это позволит контролировать ситуацию и положительно скажется на качестве продуктов. Участники пилотного проекта, который стартует в 2023 году, - Баяндаевский, Иркутский, Эхирит-Булагатский, Братский, Усть-Кутский районы. Остальные территории подключатся к программе в 2024 году.

На совещании было отмечено, что областное правительство окажет поддержку подсобным хозяйствам в сбыте продукции - тем, кто заключил социальные контракты. Были рассмотрены проблемные вопросы в садоводческих товариществах – развитие коммунальной инфраструктуры, обустройство контейнерных площадок, оформление участков на землях лесного фонда.

Обсуждались также проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Пушкинская карта».