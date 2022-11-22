Центр обучения волонтеров открылся в Иркутске

Центр обучения волонтёров открылся в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Региональный Центр обучения волонтеров для участия в гуманитарных миссиях начал работу в Иркутске на базе «Молодой Гвардии Единой России». Молодых людей и девушек научат оказывать первую медицинскую и психологическую помощь, поведению в чрезвычайных ситуациях. Наставниками выступают профессиональные медики и действующие сотрудники МЧС.

Среди учеников - опытные волонтеры, которые уже побывали с гуманитарной миссией на Добнассе. На первом уроке ребят наградили благодарственными письмами городского отделения партии «Единая Россия».

Добровольцев поприветствовали мэр Иркутска Руслан Болотов, руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Дмитрий Мясников и председатель «Молодой Гвардии Единой России» в Иркутской области Даниил Литвинов.

– Открытие Центра обучения волонтеров в Иркутске – важный этап нашей работы по поддержке жителей ДНР и ЛНР. С первых дней специальной военной операции иркутяне активно включились в работу: волонтерские десанты регулярно выезжали на Донбасс. В их состав входили наши молодогвардейцы. Ребята показали пример того, как быть нужным своей стране, и сейчас готовы передавать свой опыт, – подчеркнул Руслан Болотов.

После завершения обучения, волонтеры вновь отправятся на Донбасс. Для многих эта поездка станет не первой. Руслан Болотов поделился с волонтёрами впечатлениями о недавней поездке в Кировск Луганской Народной Республики, где Иркутская область взяла на себя восстановление гражданской инфраструктуры.

– С 30 марта наши волонтеры работают на Донбассе, на освобожденных территориях, где оказывают всестороннюю помощь мирным жителям. Руслан Николаевич помог экипировать ребят всем необходимым. Мы пошли немного дальше и инициировали открытие центра подготовки, чтобы обучить волонтеров базовым навыкам работы. Осуществить идею помогла грантовая поддержка регионального министерства по молодежной политике, – рассказал Даниил Литвинов.