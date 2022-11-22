Бесплатное питание для детей мобилизованных в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бесплатное питание для детей мобилизованных в Иркутске организовала администрация города. Это станет еще одной мерой поддержки семей, из которых в зону спецоперации ушел родственник. Регион разработал систему поддержки, в том числе сейчас формируют социальные паспорта семей.

Бесплатное питание для детей мобилизованных в Иркутске: когда начнется

- Такое право с 1 декабря предоставят учащимся 5-11 классов. Кроме этого, прорабатывается вопрос освобождения таких семей от платы за присмотр и уход в муниципальных детсадах, - рассказали в пресс-службе мэрии Иркутска.

Этот вопрос обсудили глава города Руслан Болотов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Законопроект рекомендовали к принятию в Думе Иркутска.

Бесплатное питание для детей мобилизованных в Иркутске - не единственный способ поддержки семей. Теперь в детские сады можно отдать ребенка бесплатно, семьи получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, также предусмотрены другие льготы. Родственники мобилизованных могут обратиться в администрацию за разной бытовой помощью.