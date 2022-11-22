Резиденция Деда Мороза в Иркутске откроется после ковидного перерыва с 17 декабря

Два года дети видели Деда Мороза из резиденции только онлайн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске к обычной работе возвращается резиденция Деда Мороза. Он уходил на ковидные "каникулы", так как в регионе действовали ограничения на массовые мероприятия. Теперь эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, а это значит, что дети смогут увидеть сказочных персонажей вживую. Об этом сообщила администрация Иркутска.

- С 17 декабря в столице Приангарья начнет работу резиденция Деда Мороза в очном формате. В выходные и праздничные дни юные иркутяне смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой в сквере имени Кирова. В будние - будет возможность связаться со сказочным персонажем в режиме онлайн, - рассказали в мэрии.

Напомним, в Новый год состоятся различные массовые мероприятия городского уровня. Однако, власти решили отменить новогодний салют за 2 миллиона рублей и отдать эти деньги городу Донбасса - Кировску, который является подшефным области. На эти средства закупят и украсят город, чтобы подарить детям ощущение праздника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, состоится ли в Иркутске новогодний салют

Новогодний салют за 2 млн рублей в Иркутске отменили в 2022 году (подробнее)