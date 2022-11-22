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НовостиОбщество22 ноября 2022 10:48

Резиденция Деда Мороза в Иркутске откроется после ковидного перерыва с 17 декабря

Дети снова смогут увидеть сказочный персонажей воочию
Дарья БОЛЕСОВА
Два года дети видели Деда Мороза из резиденции только онлайн

Два года дети видели Деда Мороза из резиденции только онлайн

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске к обычной работе возвращается резиденция Деда Мороза. Он уходил на ковидные "каникулы", так как в регионе действовали ограничения на массовые мероприятия. Теперь эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, а это значит, что дети смогут увидеть сказочных персонажей вживую. Об этом сообщила администрация Иркутска.

- С 17 декабря в столице Приангарья начнет работу резиденция Деда Мороза в очном формате. В выходные и праздничные дни юные иркутяне смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой в сквере имени Кирова. В будние - будет возможность связаться со сказочным персонажем в режиме онлайн, - рассказали в мэрии.

Напомним, в Новый год состоятся различные массовые мероприятия городского уровня. Однако, власти решили отменить новогодний салют за 2 миллиона рублей и отдать эти деньги городу Донбасса - Кировску, который является подшефным области. На эти средства закупят и украсят город, чтобы подарить детям ощущение праздника.

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