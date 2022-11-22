"Слата" проведет конференцию для местных производителей в Иркутске 8 декабря

Для настоящих и будущих партнеров пройдет конференция «Развиваем родное дело!». Фото: ООО «МАЯК».

Как местному продукту попасть на полки магазинов крупных сетевых компаний? Как выйти на новый уровень продаж? Где искать своего покупателя? Это и многое другое будет обсуждаться на конференции «Местные производители. Развиваем родное дело!», которая состоится 8 декабря.

Участников ждут:

- Круглый стол «Местные производители - местные власти».

- Опыт сотрудничества местных производителей с ТС «Слата».

- Награждение победителей конкурса-премии «Время местных - 2022».

- Дегустация товаров местного производства.

- Консультации для субъектов МСП и самозанятых граждан от специалистов центра «Мой Бизнес», Сбер, «Слата».

На конференции будут участники, которые поделятся своим опытом сотрудничества с торговыми сетями «Слата» и «ХлебСоль», а представители ТС «Слата» ответят на все вопросы будущих партнеров. Число мест для очного участия ограничено! Для регистрации нужно перейти по ссылке.

Время: 8 декабря 2022 года с 13:30 до 18:00.

Место: г. Иркутск, центр «Мой Бизнес», ул. Рабочая, 2а/4 (первый этаж, коворкинг).