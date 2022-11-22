Что произошло после концерта "Три дня дождя" в Иркутске

Фанаты пели вместе с группой. Фото: Илья САМИСЬКО.

На днях в Иркутск приехала популярная среди молодежи поп-рок-группа «Три дня дождя», выступив с новыми песнями и полюбившимися хитами. Зрители были в восторге!

После концерта фанаты с удовольствием обсуждали выступление.

- Нет слов, чтобы описать чувства, что вызывают песни этого артиста. Каждая строчка бьет не в бровь, а в грудь, разрывая сердце на части. На песнях "Красота" и "Не виноваты планеты" хотелось даже плакать, настолько чудесно звучит, - комментируют в социальных сетях поклонницы артиста.

Зрители подметили и то, что музыканту, видимо, было сложно петь, иногда приходилось перекрикивать слишком громкую музыку, надрывая голос. Но, несмотря на это, артисту понравилось выступать в Иркутске. Он поблагодарил за большее количество пришедших людей, чем в прошлый раз, а также за горячий прием иркутян, отличную отдачу. После концерта рокер написал в своем Телеграм-канале:

- Спасибо, Иркутск!