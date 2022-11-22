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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 13:39

Администратор цирка Иркутской области стал виновником нападения медведя на ребенка

Он подвел первоклассника слишком близко к животному
Дарья БОЛЕСОВА
Виновник происшествия сам вызвался компенсировать моральный ущерб пострадавшей семье

Виновник происшествия сам вызвался компенсировать моральный ущерб пострадавшей семье

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

7 ноября в селе Поярково Амурской области администратор цирка из Иркутской области предложил гостям сфотографироваться с медведем после выступления. Организуя съемку, он подвел семилетнего мальчика вплотную к животному, которое сидело в кресле без намордника. Дальше все произошло молниеносно: медведь ударил ребенка мордой и вцепился зубами в правое плечо и предплечье. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Амурской области.

Ребенку оказали первую помощь и отправили домой. Правоохранительные органы сразу начали проверку. Оказалось, что 39-летний сибиряк действительно не обеспечил безопасность гостей, поэтому против него возбудили уголовное дело. Но мужчина не стал препятствовать следствию: напротив, он активно давал показания и сам вызвался возместить ущерб семье пострадавшего.

Медведя передали на хранение владельцу. Скоро дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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