Изменения в бюджет на 2023 год из-за увеличения доходов внес глава Иркутской области

Бюджет приняли в первом чтении, но теперь нужно вносить правки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области практически утвердили проект регионального бюджета на 2023 год. Ранее говорилось о том, что наблюдается небольшой дефицит - прогнозируемые доходы в 234 миллиарда рублей был меньше расходов в 253 миллиарда рублей. 22 ноября губернатор Приангарья Игорь Кобзев внес изменения.

- Запланировано увеличение налоговых и неналоговых (собственных) доходов областного бюджета на 8,1 млрд рублей. В целом они составят около 194,4 млрд рублей. Общий объем доходов предлагается утвердить в сумме 252,6 млрд рублей, - объяснил политик в официальном ТГ-канале.

Поступления ожидаются из-за налога на прибыль организаций, их объем должен составить 91,2 миллиарда рублей. Увеличение доходов означает и увеличение расходов - теперь они дойдут до отметки в 272,3 миллиарда рублей. Направят дополнительные средства на зарплаты бюджетникам (1,8 миллиарда), увеличат субвенции на дошкольное образование (1,3 миллиарда рублей), выделят деньги на финансовую помощь муниципалитетам (1,1 миллиарда) и так далее.

Отметим, бюджет Иркутской области приняли в первом чтении, но теперь нужно будет вносить коррективы.