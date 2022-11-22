Рассказываем, что делать, если ваш автомобиль неожиданно загорелся

Самое важное - иметь под рукой огнетушитель Фото: Александр КОЦ

Автомобилисты Иркутской области в страшном сне не хотят видеть, как их машина вдруг оказывается охвачена пламенем. По расчетам специалистов, огонь уничтожает легковой автомобиль за 5-7 минут в среднем - времени на реакцию не много. Что делать, чтобы спасти автомобиль от полного сгорания, рассказали в ИА "Тайшет24".

Обычно очаг пожара находится в двигателе, еще иногда причиной возникновения пламени может стать неисправная проводка. В первую очередь спасатели просят автомобилистов чаще заглядывать под капот машины, это станет профилактикой таких несчастных случаев. Например, можно будет заметить утечку жидкости.

Определить начало пожара легко: начнет идти дым, в салоне резко запахнет бензином и жженными материалами. В этот момент надо срочно выйти из машины. Если загорелась жидкость под авто, надо сразу тушить ее огнетушителем. Если пламя под капотом, аккуратно обойдите его со стороны и палкой распахните - может вырваться пламя, будьте осторожны. И тут же точечно надо дать залп по очагу горения.

Главное, никогда не пытайтесь в этот момент завести машину. И обязательно избавьтесь от остатков бензина на руках.