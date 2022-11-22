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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:41

Семьям участников СВО будет помогать центр социального сопровождения в Иркутской области

Губернатор региона встретился с женщинами мобилизованных и военных спецоперации
Дарья БОЛЕСОВА
В частности, обсуждали вопросы подвоза дров

В частности, обсуждали вопросы подвоза дров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области до конца декабря 2022 года создадут центр социального сопровождения семей, в которых есть участник специальной военной операции на Украине. Именно он будет координировать действия по оказанию помощи родственникам мобилизованных и военных. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с женщинами солдат в городском центре "Патриот".

- На встрече обсуждали меры социальной поддержки в целом, останавливались на частных вопросах. Конечно, у каждой семьи своя история, проблемы могут возникнуть самые разные, - написал политик в официальном ТГ-канале.

В частности, обсуждали вопросы подвоза дров, социальных выплат и льгот. В Иркутской области с 1 декабря начнут бесплатно кормить школьников из семей мобилизованных и участников СВО.