Семьям участников СВО будет помогать центр социального сопровождения в Иркутской области

В частности, обсуждали вопросы подвоза дров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области до конца декабря 2022 года создадут центр социального сопровождения семей, в которых есть участник специальной военной операции на Украине. Именно он будет координировать действия по оказанию помощи родственникам мобилизованных и военных. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с женщинами солдат в городском центре "Патриот".

- На встрече обсуждали меры социальной поддержки в целом, останавливались на частных вопросах. Конечно, у каждой семьи своя история, проблемы могут возникнуть самые разные, - написал политик в официальном ТГ-канале.

В частности, обсуждали вопросы подвоза дров, социальных выплат и льгот. В Иркутской области с 1 декабря начнут бесплатно кормить школьников из семей мобилизованных и участников СВО.