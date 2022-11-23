Фестиваль "Энергия" в цифрах и фактах

Фестиваль культуры «Энергия», организованный российским холдингом Эн+, прошел 18-20 ноября в Иркутске и стал одним из самых заметных и уникальных культурных событий за последние несколько лет. Такая оценка была дана фестивалю более 6 500 гостями, посетившими его в эти дни. Вот лишь несколько фактов, подтверждающих это:

Абсолютный рекорд - 6 часов, за которые были распроданы все билеты на 2 спектакля «Таня» московского Театра на Малой Бронной;

6 548 посетителя, самому взрослому из которых – 81 год, а самому младшему – 2 месяца;

2 876 книг было продано магазином «Достоевский» во время фестиваля;

18 книг – самая большая покупка, которая была совершена самым читающим жителем города Иркутска;

3 422 попытки проникновения в вечность в рамках мультимедийной выставки масок;

458 почитателей таланта Юлии Меньшовой стали обладателями ее автографа на уникальной фотографии со съемок фильма «Любовь и голуби»;

896 музыкальных произведений было создано детьми с помощью поющих овощей;

467 боев подушками в детской секции закончились уверенной дружеской ничьей;

259 новых клипов было снято молодыми режиссерами в рамках мастер-классов детской школы телевидения «Телешко»;

2 756 человек посетили паблик-токи с участием Константина Богомолова, Александра Цыпкина и Юлии Меньшовой.

В списке гостей фестиваля «Энергия» были прозаик и литературовед, автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин, драматург и режиссер Константин Богомолов, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актрисы Юлия Меньшова, Кристина Бабушкина и Аглая Тарасова, писатели Денис Драгунский, Вадим Панов, Яна Вагнер, Маша Трауб, Станислав Гольдфарб, поэт Дмитрий Воденников. Фестиваль был организован в честь 20-летнего юбилея основанного Олегом Дерипаской холдинга Эн+.