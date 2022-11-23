Жительница Ангарска убила приятеля и сбросила тело в болото Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске следователи СК расследуют уголовное дело об убийстве. 4 ноября обледеневший труп мужчины очевидцы обнаружили в болоте, которые находится в садоводстве «Лесник-1». На теле были видны признаки насильственной смерти. Главная подозреваемая - 36-летняя женщина. Она задержана сотрудниками уголовного розыска. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователям СК она пояснила, что 9 октября в ходе ссоры при совместном распитии спиртных напитков причинила ножевые ранения своему знакомому, от которых 34-летний мужчина скончался на месте преступления. Женщина и ее сожитель вынесли тело погибшего в огород, а спустя некоторое время перетащили к болоту, где избавились от него, - рассказали в ведомстве.

Также известно, что подозреваемая была 12 раз судима за имущественные преступления. В настоящее время проходит проверка ее показаний. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, трагедией осенью прошлого года закончилась ссора между 60-летним жителем Тайшета и его 36-летним сыном. Во время ругани, которая произошла у них дома, отец неожиданно схватился за нож и ударил им сына в грудь. От полученных травм тот скончался на месте.