Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Свиридов снимется в иркутском новогоднем фильме. Фото: кадр фильма

Самый известный телохранитель российского кинематографа примет участие в съемках фильма «Маршрут Иркутск - Новый год». Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Свиридов приедет в столицу Приангарья, чтобы сыграть одну из главных ролей праздничной кинокартины. Об этом в соцсетях рассказал продюсер проекта Роман Буркало.

- Привет, Иркутск! Ну, встречайте, собираюсь в вашу сторону на съемки новогодней истории «Маршрут Иркутск - Новый год», - записал видео для сибиряков Андрей Свиридов. - Скоро увидимся в кино, а буду, наверное, кто поздравит вас с наступающим!

Напомним, артист родом из Белорусии прославился ролью охранника Гены, но в его некиношных достижениях есть и золото чемпионата Европы по баскетболу среди молодежи, и диплом университета в Вашингтоне.