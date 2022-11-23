Более 90 км федеральных трасс Иркутской области расширят до четырех полос к 2026 году. Фото: ФКУ «Прибайкалье»

В Приангарье вместе с обходом Усолья-Сибирского насчитывается 9 участков федеральных трасс, которые к 2026 году станут четырехполосными после капитального ремонта. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ «Прибайкалье».

- По пяти из них уже ведутся проектно-изыскательские работы. Речь идет об участках трасс Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй» общей длиной 64 км, которые планируется расширить с двух до четырех полос. Это позволит увеличить пропускную способность дорог, проходящих рядом с населенными пунктами и важными транспортными узлами, а также, за счет комплексного обустройства этих отрезков, снизить количество ДТП, - рассказали в учреждении.

Один из указанных объектов находится в районе Нижнеудинска, также будет проведена реконструкция развязки, что на пересечении с региональной дорогой Залари – Балаганск.

Напомним, к 2024 году построят обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма Иркутской области. Всего будет 42,7 километра нового участка трассы Р-255. Новый участок дороги обеспечит «зеленый коридор» для транзитного транспорта. Время в пути сократится, а пропускная способность увеличится. Такая дорога, проходя в обход поселков и городов, позволит снизить количество аварий и улучшить экологическую ситуацию в районе.

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