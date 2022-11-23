Суд на 3 месяца продлил арест жителю Усть-Илимска за стрельбу в военкомате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд на три месяца продлил арест подозреваемому в стрельбе в военкомате в Усть-Илимске, из-за чьих действий пострадал военком Александр Елисеев. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Нападение было совершено 26 сентября. 25-летний мужчина пронес в здание городского военкомата огнестрельное оружие. В результате стрельбы военный комиссар получил несколько тяжелых ранений. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. Иркутские врачи 1,5 месяца боролись за жизнь Александра Елисеева. 14 ноября он был выписан и смог вернуться в родной город к семье.

Напомним, против задержанного следователи СК возбудили уголовное дело по статьям 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». На время следствия он был заключен под стражу.

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