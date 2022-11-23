Береги зрение смолоду. Как сохранить здоровье глаз ребенка

Фото: архив "КП".

- Достаточно ли ограничить ребенку время общение с гаджетами, чтобы сохранить здоровье глаз?

- Можно ли предотвратить наследственное ухудшение зрения?

- Можно ли ребенку носить линзы?

Об этом и не только говорим с детским врачом-офтальмологом «Центра зрения» на Ядринцева Маргаритой Сафьяновой и директором по маркетингу «Центра зрения» Мариной Гороховой. Слушайте программу на радио “Комсомольская правда” 23 ноября в 18.15.

Радио “Комсомольская правда” - 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, irk.kp.ru из любой точки мира, radiokp.ru из любой точки мира.