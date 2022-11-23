Школьники из Иркутской области стали полуфиналистами телеолимпиады «Умницы и умники» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Талантливые школьники Приангарья вновь завоевывают новые высоты. На этот раз ребята продемонстрировали свои знания на популярной телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Это иркутяне Артем Селиверстов из центра образования № 47 и Анастасия Хромова из гимназии 44, а также Лана Науржанова из средней общеобразовательной школы № 18 города Братска, - рассказали в правительстве региона.

Юные жители Приангарья стали одними из лучших по итогам четвертьфинала 31 сезона телеолимпиады. Следующий тур состоится в феврале 2023 года в Москве.

Стоит отметить, что победители интеллектуальных соревнований автоматически становятся учащимися МГИМО. Призерам же даются льготы во время вступительных экзаменов.

Напомним, в региональном туре Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» участие приняли 24 старшеклассника со всех уголков Иркутской области. Все они победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: русскому языку, литературе, обществознанию, истории, мировой художественной культуре. По итогам финала соревнований решение жюри определило четырех победителей: это Лана Науржанова из школы №18 города Братска, и школьники из Иркутска - София Филиппова из лицея №3. Артем Селиверстов, представитель центра образования №47, Анастасия Хромова из гимназии №44.