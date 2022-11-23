Уголовное дело возбуждено из-за срыва сроков строительства школы в Тулуне Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Арбитражный суд Иркутской области вынес решение обязать строительную фирму устранить недостатки, допущенные при возведении школы в Тулуне. За исполнением работ проследил судебный пристав-исполнитель. Он предупредил главу компании-подрядчика, что в случае, если недочеты вновь будут выявлены, то его привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ГУФССП.

- Руководство общества с ограниченной ответственностью к исполнению судебного решения не приступило. Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения дознавателем уголовного дела в отношении учредителя фирмы по ч. 2 ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда и иного судебного акта), - рассказали в ведомстве.

По окончании расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, в Тулуне к концу подходят работы по возведению четырех домов в микрорайоне Угольщиков. Квартиры в них предназначены для горожан, потерявших жилье в наводнении 2019-го года. В декабре объект будет сдан в эксплуатацию. До Нового года владельцы квадратных метров смогут отпраздновать новоселье.