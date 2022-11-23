Игорь Кобзев призвал школьников включаться в проекты Российского движения детей и молодежи

Игорь Кобзев призвал школьников активно включаться в проекты регионального отделения Российского движения детей и молодежи. В том числе акции «Добрые письма» и «Фронтовая открытка». Правопреемником иркутское отделение станет только с 2023 года, но уже начало работу. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Задачи нового движения, вопросы поддержки проектов и социальных инициатив молодежи, развития региона и ряд других Губернатор Игорь Кобзев обсудил с активистами Иркутского регионального отделения Российского движения школьников. Среди 200 участников - победители конкурса «Большая перемена», участники всероссийского форума «Территория успеха» и других активностей для молодежи, а также педагоги, - рассказали в правительстве региона.

Российское движение детей и создается по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, региональный Центр обучения волонтеров для участия в гуманитарных миссиях начал работу в Иркутске на базе «Молодой Гвардии Единой России». Молодых людей и девушек научат оказывать первую медицинскую и психологическую помощь, поведению в чрезвычайных ситуациях. Наставниками выступают профессиональные медики и действующие сотрудники МЧС. Среди учеников - опытные волонтеры, которые уже побывали с гуманитарной миссией на Донбассе.

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