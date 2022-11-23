Присвоившую чужие деньги женщину продолжают разыскивать в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 11 ноября в магазине на улице 2-ая Железнодорожная мужчина обналичил в банкомате «командировочные», но отвлекся и ушел. В купюроприемнике остались 8,5 тысяч рублей. Увидев их, незнакомая ему женщина забрала деньги себе. После чего она вышла из здания. Однако все ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сейчас иркутянку разыскивают сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Ее призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи пояснений о случившемся, - рассказали в ведомстве.

Напомним, неординарный случай произошел в одном из отделений банка столицы Приангарья. Вечером 12 ноября один из клиентов хотел воспользоваться банкоматом. Он приложил карту, но отвлекся и ушел к соседнему аппарату. Женщина, которая ждала своей очереди, не заметила, что на экране уже был открыт чужой «личный кабинет». Она также приложила свою банковскую карту и обналичила 100 тысяч рублей.

Всех, кто узнал женщину, запечатленную на видео, оперативники просят сообщить об этом, позвонив по номеру телефона 8(3952) 41-11-64, 89149535951 или 02 (102 с мобильного).

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