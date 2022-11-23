До 15 лет колонии грозит организатору налета на майнинговую ферму в Шелехове Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Перед судом предстанет обвиняемый в разбойном нападении на майнинговую ферму в Шелехове. Мужчина украл оборудование стоимостью больше двух миллионов рублей. 54-летнему организатору налета грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- По версии следствия, в мае 2022 года в ночное время ранее судимый мужчина привлек неустановленных лиц с целью хищения майнингового оборудования с территории базы, на которой он раньше работал и достоверно знал о его месторасположении, - рассказали в ведомствах. - Спланировав и подыскав средства конспирации, а также орудия взлома, обвиняемый проник на территорию базы. Напал на пожилого охранника, нанес ему несколько ударов бейсбольной битой и запер в одном из помещений.

Обезвредив сотрудника фермы, сибиряк впустил на территорию машину с соучастниками, с которыми они взломали контейнеры и похитили "асики". Однако на свободе он пробыл не долго. Вскоре на его след вышли полицейские.

Напомним, летом этого года в Иркутском районе оперативники задержали банду молодых парней, совершивших дерзкое разбойное нападение на майнинговую ферму. Ночью в деревне Столбово восемь человек ворвались в помещение с дорогостоящей аппаратурой и распылили газовый баллончик. Техника, находившегося на месте, они избили и связали руки скотчем. Однако похитить злоумышленникам ничего не удалось. Через некоторое время их заметили двое разнорабочих, также находящихся по указанному адресу, и попытались задержать. Преступники скрылись с места происшествия в разных направлениях, но один из них попался - им оказался 19-летний житель деревни Горохово.

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