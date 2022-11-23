Пять команд ИГУ поедут на полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию ICPC

Фото: пресс-служба ИГУ.

Сразу пять команд ИГУ прошли отбор и получили путевки в полуфинал командного чемпионата мира по программированию ICPC — крупнейшей международной студенческой олимпиады по программированию.

Отбор на полуфинал прошел 20 ноября в рамках четвертьфинального этапа по географическим зонам. Соревнования в зоне «Восточная Сибирь», в которых участвовало 15 команд Института математики и информационных технологий ИГУ, прошли на площадках в Иркутске, Красноярске, Норильске, Улан-Удэ, Чите.

Участники четвертьфинала в течение пяти часов решали десять задач различной сложности, решения которых варьировались вплоть до программ, требующих достаточно сложной реализации и владения математическим аппаратом. При этом команды не могут пользоваться электронными устройствами, помимо изолированного от интернета компьютера, и справочной литературой. Задача считается решенной правильно, если она проходит все тесты в проверяющей системе и укладывается в ограничения по затраченным времени и памяти.

По результатам этапа первое и второе места заняли две команды Института математики и информационных технологий ИГУ: ICPC means Irkutsk Competitive Programming Community с семью решенными задачами и «322» с шестью задачами. Также в первую десятку вошли еще три команды института: Take it easy — пятое место, Gigachads — восьмое место, Amigos — десятое место.

Константин Кириченко, тренер команд ИГУ, доцент кафедры информационных и алгебраических систем ИМИТ ИГУ:

«Особенно хочется отметить команду Amigos, которая состоит из студентов первого курса. Ребята участвовали во всех внутренних соревнованиях, не пропустили ни одной тренировки и с самого начала обращали на себя внимание слаженной командной работой, которой могли бы позавидовать и более опытные участники».

Главным итогом соревнований стало то, что сразу пять команд ИГУ прошли отбор и получили путевки в полуфинал чемпионата мира, который состоится в декабре. Студенты ИГУ поедут на одну из четырех площадок — в Санкт-Петербург. Финал чемпионата мира ICPС сезона 2021-2022 пройдет в 2023 году.