Спортивная детская площадка появилась в селе Кулункун Эхирит-Булагатского района

Многофункциональную спортивную детскую площадку открыли в селе Кулункун Эхирит-Булагатского района.

Современная детская площадка для сельских ребятишек – большой подарок! В селе Кулункун Эхирит-Булагатского района открыли многофункциональную спортивную площадку. Об этом рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров. Он присутствовал на этом знаменательном для жителей событии.

Площадку оборудовали по федеральному проекту «Спорт - норма жизни». Из бюджета Иркутской области было выделено 4,9 млн рублей, а из местной казны - 49 тысяч рублей. Спортивный объект построил подрядчик из Иркутска, на это ушло два месяца.

Красную ленточку на торжественной церемонии открытия разрезала вместе с главой муниципалитета директор Кулункунской начальной школы Тамара Колодина.

Вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров подарил в честь такого события школьникам набор волейбольных и футбольных мячей. Ими они смогут играть в том числе и на этой новой удобной спортивной плащадке.

- Открытие многофункциональной спортивной площадки - это значимое и радостное событие для всего села, - сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области. - Особенно довольны дети, которые будут здесь заниматься.