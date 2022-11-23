Аварийное отключение электричества обесточило часть поселка Маркова 23 ноября

Аварийное отключение света в Маркова Фото: Мария ЛЕНЦ

По нескольким улицам поселка Маркова в Иркутской области неожиданно отключился свет. Когда начали выяснять причину, оказалось, что в электросетях произошла авария. На место сразу отправили бригаду рабочих, чтобы те провели восстановительные работы. Об этом сообщила компания энергосбыта региона.

- Под отключение попала часть домов на улицах Кайская, Лиственичный, Промышленный, Рамзана Ахматовича Кадырова, Черемуховая; СНТ Птица, - объяснили в пресс-службе.

Пока что причину отключения не выяснили. Свет должны вернуть ориентировочно к 17:00 по иркутскому времени.

Ранее "КП-Иркутск" писала о 4-летней девочке из Бурятии, которая всю ночь бродила без взрослых по улице и замерзла насмерть. 21 ноября в вечернее время мать уложила детей спать, после чего сама уснула в соседней комнате. Ночью, около 2 часов, она проснулась, чтобы проверить малышей, и не обнаружила на своем месте маленькую дочь.

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