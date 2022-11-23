Уроки по спасению провалившегося под лед человека проведут спасатели на острове Юность

Уже были несчастные случаи из-за тонкого льда и человеческой неосторожности Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области водоемы покрылись льдом, сибиряки стали выходить на него и даже пытаться пересечь реки на автомобилях. Спасатели категорически запрещают это делать сейчас, потому что лед все еще тонкий, очень легко провалиться под него. Поэтому сотрудники МЧС Приангарья проведут мастер-классы по спасению человека, который оказался в ледяной воде.

- На практике спасатели покажут, что происходит с человеком, когда он оказался в ледяной воде. А вкусный и эксклюзивный чай от пожарных согреет всех участников мероприятия. Приглашаем с пользой провести выходной, ждем взрослых и детей! - рассказали в ведомстве.

Уроки проведут в субботу, 26 ноября, в 14:00 по иркутскому времени.

Напомним, в Иркутске на всех водоемах установлены специальные таблички с запретом на выход на лед. В Ангарске, когда вода только начала замерзать, отец и сын вышли на лед и провалились под него. К сожалению, они не смогли выбраться на берег и погибли.

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