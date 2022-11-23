При школе Киренска открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс запустили на территории средней общеобразовательной школы № 5 в Киренске.

Физкультурно-оздоровительный комплекс запустили на территории школы №5 в Киренске. Участие в церемонии его открытия приняли председатель комитета со собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области Николай Труфанов, который представляет северные территории в парламенте региона, и председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова.

- Событие радостное, - отметил Николай Труфанов. - До сих пор спортивного зала в школе не было, и уроки физкультуры проводили в приспособленных помещениях. Сейчас дети смогут заниматься спортом в комфортных условиях.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса - арочно-бескаркасное. Возведение подобной конструкции обходится значительно дешевле капитального строительства - затраты местного бюджета составили 42 млн руб. Тем не менее, здание оборудовано всеми положенными инженерными сетями и системой отопления.

Монтировать физкультурно-оздоровительный комплекс начали весной 2022 года. Основные работы выполнили в течение нескольких месяцев.

- В здании предусмотрены игровой зал, раздевалки и санитарные комнаты, - рассказал председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС. - Искренне поздравляю ребят и педагогов с открытием комплекса.