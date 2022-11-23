Более 400 тысяч рублей выделено на покупку учебников для двух школ Свирска.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников вручил двум школам Свирска сертификаты на покупку учебников. Спикер находится в рабочей поездке в территории. Деньги выделены по региональному партийному проекту «Единой России». Сумма, на которую приобретут новые учебники, весомая – более 400 тысяч рублей.

- Работу педагогов сложно переоценить, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. – Задача депутатов создать комфортные условия труда для учителей. Один из проектов, который позволяет это сделать, - «Школьный учебник». Он направлен на тот, чтобы обеспечить малокомплектные школы Иркутской области учебной литературой.

Спикер вручил сертификаты директорам школы №4 Наталье Прониной и школы в микрорайоне Березовый Элине Тарасовой. Кроме того, по обращению ТОС микрорайона «Березовый» Александр Ведерников и мэр Свирска Владимир Орноев передали школе спортивный инвентарь для игры в хоккей на корте. Корт построили в этом микрорайоне в прошлом году.