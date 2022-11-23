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НовостиОбщество23 ноября 2022 7:57

400 тысяч рублей выделено на покупку учебников для двух школ Свирска

Сертификаты вручил руководству образовательных учреждений спикер ЗС Александр Ведерников
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Более 400 тысяч рублей выделено на покупку учебников для двух школ Свирска.

Более 400 тысяч рублей выделено на покупку учебников для двух школ Свирска.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников вручил двум школам Свирска сертификаты на покупку учебников. Спикер находится в рабочей поездке в территории. Деньги выделены по региональному партийному проекту «Единой России». Сумма, на которую приобретут новые учебники, весомая – более 400 тысяч рублей.

- Работу педагогов сложно переоценить, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. – Задача депутатов создать комфортные условия труда для учителей. Один из проектов, который позволяет это сделать, - «Школьный учебник». Он направлен на тот, чтобы обеспечить малокомплектные школы Иркутской области учебной литературой.

Спикер вручил сертификаты директорам школы №4 Наталье Прониной и школы в микрорайоне Березовый Элине Тарасовой. Кроме того, по обращению ТОС микрорайона «Березовый» Александр Ведерников и мэр Свирска Владимир Орноев передали школе спортивный инвентарь для игры в хоккей на корте. Корт построили в этом микрорайоне в прошлом году.