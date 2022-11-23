19 уголовных дел за незаконный экспорт леса завела таможня Иркутской области в 2022 году

Также изъяли 25,6 тысячи единиц различного контрафакта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с начальником региональной таможни Сергеем Зинченко. Они обсудили итоги работы таможни за десять месяцев 2022 года, в том числе в сфере контроля за экспортом в другие регионы и страны. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- Иркутской таможней за девять месяцев 2022 года возбуждено 22 уголовных дела. Из них 19 дел - в сфере экспорта леса, пресечена противозаконная деятельность двух «лесных» организованных преступных группировок. За этот же период возбуждено более 1700 дел об административных правонарушениях, сумма назначенных административных наказаний по которым составила почти 87 млн рублей, - рассказали в пресс-службе.

Иркутская область остается одним из лидеров экспорта леса, хотя из-за санкций его объем снизился. Поэтому таможенники следят за законностью вывоза разных материалов и продукции. За 2022 год специалисты зафиксировали 543 случая нарушения закона по вопросу валюты на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Также изъяли 25,6 тысячи единиц различного контрафакта.

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