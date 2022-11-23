Рабочую встречу по экспорту провели глава Иркутской области и начальник таможни

Таможня пресекает нарушение закона с валютой, вывозом и ввозом материалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске состоялась встреча губернатора Приангарья Игоря Кобзева и начальника региональной таможни Сергея Зинченко. Они подвели некоторые итоги за 2022 год, который подходит к концу. За это время изменилась политическая и экономическая ситуации в мире. При этом Иркутская область остается лидером в экспорте лесоматериалов. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Задача таможни на данном этапе - оказание содействия участникам внешнеэкономической деятельности для стимулирования деловой активности, снижения административной нагрузки на бизнес, ускорение совершения таможенных операций без снижения контрольных функций, - заявил Зинченко.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что за девять месяцев 2022 года таможня возбудила 19 уголовных дел против "черных лесников", которые пытаются экспортировать лес с нарушениями законодательства. Это не единственные преступления, которые фиксируют таможенники.