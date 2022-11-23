РУСАЛ дает возможность школьникам получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компании

Стартовал новый сезон всероссийской олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего» для учеников 8-11 классов. Школьники могут продемонстрировать свои знания в математике, физике, химии и информатике, и побороться за призы от компании РУСАЛ.

Для участия в отборочном этапе олимпиады необходимо зарегистрироваться на карьерно-развивающем портале РУСАЛа и подать заявку на странице олимпиады.

Школьникам предлагается на выбор любой из форматов участия:

- пройти комплексный тест, включающий в себя профильные вопросы по четырем предметам (математика, физика, химия и информатика);

- представить научную работу по одному из предметов (математика, физика, химия и информатика).

Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы к рейтингу при поступлении в вузы-партнеры (Сибирский федеральный университет, Хакасский технический институт — филиал СФУ, Сибирский государственный индустриальный университет, Волгоградский государственный технический университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Уральский государственный горный университет), а также призы и подарки от РУСАЛа. К тому же ребят ждут незабываемые впечатления от настоящего соревнования, много интересных знакомств, возможность заранее определиться с профессией и повысить свою успеваемость.

Как мы сообщали ранее, в РУСАЛе реализуется комплекс программ, направленных на профориентацию и поддержку школьников и студентов. Для них проводятся экскурсии, выездные обучающие семинары, студенты проходят практику. Также для них работает специальная стипендиальная программа. Такие традиции около 20 лет назад заложил еще основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Карьерно-развивающий портал компании создан для школьников, студентов, молодых и опытных специалистов, которые мечтают связать свою жизнь с энергетикой и металлургией или уже работают в этих сферах.