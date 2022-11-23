Первые итоги работы центра компетенций Мультилаб подвели в Иркутске

Центр компетенций Мультилаб работает в школе №64 Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Презентация первых итогов работы центра компетенций «Мультилаб», работающего на базе школы № 64 Иркутска прошло на совещании руководителей образовательных организаций города. С проектами учащихся познакомился мэр города Руслан Болотов.

– Такой центр компетенций – единственный в регионе. Это уникальный проект, когда совместно с бизнесом мы реализуем систему образования на новом технологическом уровне. У ребят есть возможность получать не только знания по проектированию и программированию, но и опыт, создавать конечные устройства. Такая работа будет продолжена. Совместно с компанией Эн + планируем развивать энергетическое направление, с другими организациями и предприятиями – выстраивать диалог по созданию классов практической направленности по таким отраслям экономики и производства, как авиастроение, химические технологии, фармацевтика, – прокомментировал Руслан Болотов.

«Мультилаба» открылся в школе №64 после победы учебного учреждения в конкурсе компании Эн + в 2021 году. В результате появился класс с современной техникой, цифровым оборудованием, инновационным принтером и функциональной мебелью.

– Теперь ребята осваивают навыки робототехники, электроники, 3D-моделирования, интернета вещей, видеопроизводства, программирования, ИКТ-технологии, soft skills и других дисциплин. Также в аудитории есть медиастудия для занятий журналистикой. Большинство наших учащихся – победители различных конкурсов и уже определились с выбором будущей профессии. Сегодня они демонстрируют свои навыки в освоении новых предметов, показывают высокую заинтересованность в создании собственных роботов, микросхем, компьютерных программ, – отметила руководитель «Мультилаба» Ксения Зулина.

– Деятельность центра компетенции будет способствовать преемственности подготовки профессиональных кадров в Иркутске и в целом по Сибири, созданию условий для получения новых знаний и компетенций представителями молодф, и его последующего профессионального становления в ключевых отраслях экономики, в том числе энергетике. Содействие талантливой молодежи является важной частью социальной политики компании, принципы которой заложил Олег Дерипаска на этапе ее создания, – отметили в Эн +.