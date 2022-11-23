Теплоисточник на биотопливе построят в Усть-Куте в рамках модернизации ЖКХ в 2023 году

Планируют строительство в Ангарске, Киренске и Усть-Куте Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иркутской области на средства из регионального бюджета реализуют сразу несколько крупных проектов в сфере модернизации ЖКХ. Такие инфраструктуры как тепловые сети, канализационные и напорные трубопроводы требуют не только постоянного сохранения в порядке, но и развития. Об этом сообщает иркутский штаб "Единой России".

- Наконец-то будет решен вопрос со строительством нового эффективного теплоисточника на биотопливе в Усть-Куте. Из-за сжигания угля снег в Усть-Куте зимой черный, тогда как здесь же работает много лесозаготовительных предприятий, которые вынуждены свозить на свалку отходы лесопиления. Построив теплоисточник на биотопливе, мы откажемся от угля и сможем сжигать отходы лесопиления, - объяснил глава комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Приангарья Николай Труфанов.

Также планируют реализовать подобные проекты в Ангарске и Киренске. Для этого нужно прокладывать линии теплосетей и строить котельные.

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