Отключение отопления в Иркутске 24 ноября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 24 ноября снова побеспокоит жителей города. Оператор теплосетей предупредил, что из-за ремонтных работ нужно будет прекратить подачу тепла в трубы в некоторых многоквартирных домах трех округов.

Отключение отопления в Иркутске 24 ноября

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Академическая, 2, Богдана Хмельницкого, 35 и Литвинова, 18. По улице Улан-Баторская, 8 ремонт проведет ООО «Иркутская теплосетевая компания», - объяснили план работ в пресс-службе компании.

Без отопления просидят жители нескольких улиц Свердловского, Правобережного и Ленинского округов. Таким образом, отключение отопления в Иркутске 24 ноября начнется с утра и закончится только вечером. В зависимости от адреса, может быть свое время перебоев. Подробную информацию можно прочитать в таблице, предоставленной оператором теплосетей.