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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:17

Отключение отопления в Иркутске 24 ноября затронет улицы трех округов города

Отключение отопления в Иркутске 24 ноября обойдет стороной только Октябрьский округ
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение отопления в Иркутске 24 ноября

Отключение отопления в Иркутске 24 ноября

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 24 ноября снова побеспокоит жителей города. Оператор теплосетей предупредил, что из-за ремонтных работ нужно будет прекратить подачу тепла в трубы в некоторых многоквартирных домах трех округов.

Отключение отопления в Иркутске 24 ноября

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Академическая, 2, Богдана Хмельницкого, 35 и Литвинова, 18. По улице Улан-Баторская, 8 ремонт проведет ООО «Иркутская теплосетевая компания», - объяснили план работ в пресс-службе компании.

Без отопления просидят жители нескольких улиц Свердловского, Правобережного и Ленинского округов. Таким образом, отключение отопления в Иркутске 24 ноября начнется с утра и закончится только вечером. В зависимости от адреса, может быть свое время перебоев. Подробную информацию можно прочитать в таблице, предоставленной оператором теплосетей.

Отключение отопления в Иркутске 24 ноября

Отключение отопления в Иркутске 24 ноября