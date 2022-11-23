Подрядчика на строительство детсада за 900 млн нашла администрация Иркутского района

Закончить работы должны к середине декабря следующего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Иркутского района сообщили о завершении аукциона на строительство детского сада в микрорайоне Березовом. Учреждение рассчитано на 490 мест, в нем остро нуждаются местные жители, которым приходится ездить в другие детские сады на общественном транспорте.

- На участие в электронном аукционе поступила единственная заявка. Это будет один из самых больших детских садов в Иркутской области, – заявила председатель КУМИ администрации района Мария Халтаева.

Отметим, стоимость контракта - 900 миллионов рублей. Подрядчика уже нашли, сейчас будут формировать документы на каждый этап возведения детского сада. Закончить строительство нужно до 15 декабря 2023 года, так указано на сайте госзакупок.