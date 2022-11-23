Жители Иркутской области потребовали поднять МРОТ до 37,1 тысячи рублей

Москвичи назвали сумму больше 40 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителей Иркутской области спросили, какая по их мнению должна быть минимальная оплата труда в стране. Сейчас ее размер составляет 15,2 тысячи рублей. А вот сибиряки уверены: МРОТ не должен быть ниже 37,1 тысячи рублей! Об этом сообщает WEACOM.RU.

Отметим, что МРОТ рассчитывается по каждому региону отдельно. То есть, 16 тысяч рублей - это средняя цифра по стране. А в Иркутской области МРОТ колеблется от 24,4 тысячи рублей до 38.1 тысячи рублей. Почему разный размер оплаты? Чем севернее район, тем больше МРОТ.

Жители других городов, в том числе столицы, говорят о том, что минимальный размер зарплаты должен быть больше 40 тысяч рублей, с учетом нынешних реалий.

Напомним, ранее "КП-Иркутск" писала, сколько стоит снять однокомнатную квартиру в ноябре 2022 года. Цены только растут.