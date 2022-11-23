«Крошка моя» Жукова будет хитом еще десять лет - музыкальный критик

Жуков смог написать хит на целый век вперед Фото: Иван МАКЕЕВ

«Крошка моя» Сергея Жукова является той песней, которую будут слушать еще десятки лет вперед. Секрет заключается в простой структуре, благозвучии и хитовой изюминке. Такое мнение выразил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, сообщает NEWS.ru.

- Какую реакцию я вижу каждый раз, когда звучит на дискотеках «Крошка моя»! Не нужны даже никакие ремиксы и новые обработки. Под эту песню еще не одно десятилетие все будут отрываться, - прокомментировал эксперт.

Также он отметил, что Жуков не теряет ни хватки, ни интереса к музыке. Его новые песни, которые появились недавно, не повторяют старые и не являются паразитированием на былой славе.

Напомним, Сергей Жуков все еще собирает стадионы на свои концерты.