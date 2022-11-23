Как самостоятельно определить перелом ребер от падения, рассказал врач

Сломать ребра можно как спереди, так и сзади Фото: Олег Укладов

Любое неудачное падение на льду может обернуться переломом. Хорошо, если повреждение очевидно, но есть такие травмы, который "скрываются", а между тем состояние все ухудшается. Как определить перелом ребер у себя самостоятельно, рассказал врач-невролог Сергей Семенов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Если перелом произошел спереди, то определить его достаточно просто: при глубоком дыхании возникает резкая боль, а на ребрах появляются гематомы "домики".

- Однако симптомы перелома ребра не всегда такие очевидные. Их можно определить, если повреждение произошло спереди. Если же сзади - то признаки обычно "стираются". Это чревато тяжелыми осложнениями в виде посттравматической пневмонии. Если вы получили сильный удар по грудной клетке, если есть гематомы - обязательно сделайте рентген, - предупредил Семенов.

При переломе лучше не пытаться самостоятельно добраться до травмпункта, так как можно сместить кость, да и это будет просто очень больно. Лучше вызвать врача и дождаться его прихода, находясь в покое.