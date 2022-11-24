Погода в Иркутске 24 ноября 2022 ожидается с порывами ветра до 12 м/с, в городе выпадет снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 24 ноября 2022 будет с переменной облачностью, выпадет небольшой снег. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 24 ноября 2022: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 24 ноября 2022 также предполагает северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с с порывами до 12 м/с, - говорят метеорологи. – Днем ожидаем температурных показателей до -10…-12.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – 727 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха повышенная – 71%. По прогнозу сегодня выпадет до 7% месячной нормы осадков.

Погода в Иркутской области будет еще менее благоприятной, в регионе в скором времени ударят сильные морозы – прогноз здесь. А пока днем в районах снег и метель, порывы ветра до 15-17 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -11...-16, местами до -20...-25.

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