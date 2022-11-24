Девятибалльные пробки сковали Иркутск 24 ноября утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 24 ноября 2022 утром оцениваются в 9 баллов. В городе заторы на всех переправах с левого берега Ангары на правый. Красным на картах расцвечены подъездные пути к ним, а желтым – сами мосты, плотина ГЭС.

Пробки в Иркутске 24 ноября 2022 утром

Пробки в Иркутске 24 ноября 2022 утром есть на Иннокентьевском мосту и улице Сурнова, на улице Трактовая, Иркутном мосту, на улице Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского. На улицах Профсоюзная, Челнокова, Гоголя транспорт также едет крайне медленно.

Перед Академическим мостом заторы и со стороны микрорайона Синюшина гора и со стороны улицы Старо-Кузьмихинская. Перед плотиной ГЭС также затруднено движение по улице Захарова.

«Стоят» улицы Байкальская, Седова, Декабрьских Событий, Депутатская, Баррикад.

Такие вот пробки в Иркутске 24 ноября 2022 утром.

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