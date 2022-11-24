В Иркутске следователи разыскивают пострадавших от финансовой организации «QubitLife»

Пострадавших от финансовой организации «QubitLife» иркутян просят обратиться в полицию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Центробанк России включил в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке финансовую организацию «QubitLife». Фирма собирала деньги жителей Иркутска и обещала пассивный доход. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время от граждан, пострадавших от деятельности организации, следователи принимают заявления в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество», - говорят полицейские.

Сотрудники МВД региона просят всех жителей региона, обратившихся к специалистам указанной инвестиционной платформы обратиться в отделения полиции. Известно, что своих клиентов «QubitLife» принимала по двум адресам на улице Карла Либкнехта и улице Дальневосточная.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если пострадали от деятельности финансовой организации «QubitLife»:

- нужно позвонить в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» 21-68-05 или ответственному сотруднику 8 964 744-23-35