60 спецмашин чистят улицы Иркутска после снегопада 24 ноября

Две сотни дворников убираются в районах города
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
В Иркутске в усиленном режиме идет очистка городских улиц после снегопада. На уборку вывели 60 спецмашин - комбинированные дорожные машины, плужные снегоочистители на базе трактора МТЗ, погрузчики и автогрейдеры. Также наводят порядок в областном центре две сотни дворников. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
Особенно следят специалисты за состоянием остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, тротуаров. Их чистят от снега и наледи.
- Вручную проводится посыпка песко-соляной смесью, - говорят в мэрии.
В общественных местах – парках, скверах – уборка проводится ежедневно. В ней участвуют 110 человек с использованием 10 спецмашин. Отмечается, что дорожные службы работают в круглосуточном режиме, при этом водителей просят быть внимательными во время движения и снижать скорость, если увидят работу по очистке магистралей.
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