Около 60 единиц техники и 200 дворников убирают снег на улицах Иркутска. Фото: администрация Иркутска

Снег обрушился на столицу Приангарья в ночь на 24 ноября. С раннего утра дорожные службы вышли на борьбу с последствиями непогоды. Магистральные улицы и тротуары разметают и обрабатывают противогололедным средством около 60 спецмашин. В том числе комбинированные дорожные машины, плужные снегоочистители на базе трактора МТЗ, погрузчики и автогрейдеры. Работают больше 200 дворников. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– На особом контроле находится очистка от наледи и снега остановок общественного транспорта и заездных карманов, пешеходных переходов и тротуаров. Вручную проводим посыпку песко-соляной смесью. Для уборки механизированным способом задействуем тракторные щетки, – отметил исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов.

При этом в парках, скверах и на площадях уборка ведется ежедневно. Сегодня помимо 10 единиц техники общественные пространства убирают 110 человек.

Напомним, зима вступает в свои права. Погода на 24 ноября в Иркутской области уже будет достаточно морозной и снежной. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, начнется метель. Температура ночью составит -19…-24, при прояснении -29…-34, в южных районах -11…-16, днем -11…-16, местами -20…-25, рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

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