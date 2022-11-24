Строительство ГОКа «Светловский» началось в Бодайбинском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На севере Приангаррье стартовало возведение новой золотоизвлекательной фабрики. ГОК «Светловский»будет располагаться в Бодайбинском районе. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Запуск строительства нового ГОКа даст импульс экономическому росту в регионе благодаря синергетическому эффекту от участия в проекте большого количества подрядчиков и партнеров, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - Для персонала ГОКа «Светловский» будет построен современный вахтовый поселок. Создание и развитие новых производств в регионе, безусловно, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Приангарья.

При заложении первого камня в фундамент фабрики, была установлена «Капсула времени». Послание будущим поколениям работников будет раскрыто в 10-летний юбилей ГОКа - в 2035 году.

Напомним, зима вступает в свои права. Погода на 24 ноября в Иркутской области уже будет достаточно морозной и снежной. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, начнется метель. Температура ночью составит -19…-24, при прояснении -29…-34, в южных районах -11…-16, днем -11…-16, местами -20…-25, рассказали в Иркутском Гидрометцентре.