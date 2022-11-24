Телеграм-чат для семей мобилизованных работает в Иркутске

Чат для помощи семья мобилизованных работает в Иркутске. Фото: Светлана Маковеева.

Чат «Помощь семьям мобилизованных горожан» в мессенджере Телеграм организован управлением по информационной политике аппарата администрации Иркутска совместно с комитетами по управлению округами и комитетом по социальной политике и культуре. Родственники могут обращаться туда по любым насущным вопросам, в частности, по обеспечению дровами частных домов.

– Близкие мобилизованных, которые вступили в группу, получили возможность напрямую запрашивать необходимую поддержку – информационную, правовую и бытовую, – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов. – Родственники бойцов обращаются за консультативной помощью, связанной с получением единовременных выплат и юридическими аспектами, связываются с волонтерами и подают информацию для получения дров. Использование мессенджера позволяет оперативно решать все вопросы в онлайн-режиме.

В настоящий момент администрация Иркутска планирует участие детей мобилизованных в новогодних мероприятиях, к празднику ребятам вручат подарки. Также решается вопрос обеспечения с 1 декабря учеников 5-11 классов бесплатным питанием.

КОНКРЕТНО Подать заявку на помощь в доставке дров можно в телеграм-чате или позвонив по номерам телефона:

Ленинский округ: 52-02-18 (Ольга Геннадьевна Бархоткина), 52-02-22 (Анна Анатольевна Верхотурова);

Октябрьский округ: 52-02-44 (Наталья Владимировна Непокрытова), 52-02-47 (Анастасия Сергеевна Пулина);

Свердловский округ: 52-03-64 (Алена Валерьевна Кудашкина), 52-04-78 (Ольга Сергеевна Суворова);

Правобережный округ: 52-04-01 (Елена Аркадьевна Косенко), 52-03-92 (Наталья Владимировна Пустовалова).

Психологическую поддержку семей оказывают специалисты МАУ консультативный центр «Дом семьи»: 43-16-80. Обратившись по номерам телефона 52-02-34 и 52-01-91, родственники участников специальной военной операции могут решить вопросы здравоохранения и социальной направленности.

Помощь семьям мобилизованных иркутян обеспечивает волонтерский центр Иркутского городского отделения партии «Единая Россия»: +7 (950) 114-36-50. Кроме того, действует телефон «горячей линии»: 122.