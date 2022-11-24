Спасатель откачал 16-летнего подростка, едва не утонувшего в бассейне в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 21 ноября 16-летний подросток едва не утонул в бассейне в Усольском районе. Друг Никиты заметил, что тот не вынырнул вслед за ним, а затем увидел, как приятель лежит без движения на дне. В панике парень попросил помощи инструкторов, которые не с первого раза смогли вытащить Никиту, так как глубина чаши достигает 5 метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Леонид Черниговский, работающий пожарным в усольской пожарно-спасательной части № 57, а в свободное время обучающий детей плаванию, завершил занятие со своей группой, проводил ребят и занимался инвентарем на втором этаже. Его внимание привлек шум внизу, - рассказали в ведомстве. - Он заглянул в помещение бассейна и увидел, как из воды вытаскивают безжизненное тело подростка. За многие годы службы в пожарной охране Леониду Владимировичу не раз приходилось выносить на себе людей, пострадавших на пожаре, и оказывать им помощь. И в этой ситуации он не раздумывал ни секунды.

Сам спасатель признается, сердечно-легочную реанимацию он выполняет уже на уровне автоматизма. Однако Никита проявил волю к жизни. Через пару минут после того, как на помощь пришел Леонид Черниговский, парень начал откашливаться и пришел в себя. Теперь он находится в больнице. Его состояние стабильно.

Начальство приняло решение отметить командира отделения пожарно-спасательной части № 57 Леонида Черниговского ведомственной наградой.

Напомним, знаком отличия МЧС России за мужество и отвагу наградили 23-летнего Илью Калошина из села Хомутово Иркутского района. Молодой человек, не задумываясь о собственной безопасности, спас на пожаре пожилую женщину. Он разбил окно и забрался в горящий дом, после чего вывел пенсионерку на улицу. Молодого человека пригласили работать спасателем.

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