Центральную дорогу капитально отремонтировали в Свирске

В Свирске завершён капремонт центральной автодороги.

В Свирске торжественно открыли улицу Ленина. На центральной магистрали провели капитальный ремонт. С этим событием жителей поздравил спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

- Это очень значимое событие для жителей Свирска. Капитальный ремонт на этой дороге проведен впервые за пятьдесят лет. Мэр города Владимир Орноев этого добился, подрядчики сделали дорогу в короткие сроки - всего за четыре месяца, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников.

Капремонт велся на участке в два километра. На Ленина заменили асфальт, установили ограждение и светофоры, сделали наружное освещение, обустроили тротуары.

Это было поручение главы региона. Одновременно с этим шло благоустройство набережной Ангары по проекту «Свирская ривьера».

Александр Ведерников и Владимир Орноев также приняли участие в торжественном открытии доски в честь контр-адмирала военно-морского флота России Валерия Султаншина. Ее установили на фасаде школы 1, выпускником которой является Валерий Нуруллович. Он служил во флоте Дальнем Востоке, а сейчас в администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки, руководит региональным отделением общественного движения поддержки флота.