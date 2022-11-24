До 9 лет колонии назначили присяжные трем жителям Нижнеудинска за убийство мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнеудинске суд вынес приговор трем местным жителям, по чьей вине погиб 36-летний мужчина. 1 ноября прошлого года молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет встретили на лестничной площадке в общежитии незнакомца. Началась ссора. Компания устроила драку

и несколько раз ударила сибиряка кулаками и ногами по голове и другим частям тела. Пострадавший погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.

- Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимые признаны виновными. С учетом мнения прокурора судом 18-летнему молодому человеку назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, остальным - 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали в ведомствах.

Напомним, в Приангарье перед судом предстанет 20-летний парень, которого обвиняют в жестоком убийстве незнакомого человека. По версии следствия, молодой сибиряк, проживающий в Тайшете, вечером 19 февраля отдыхал в одном из ночных клубов города. На улице он попросил сигарету у стоящего возле заведения мужчины, на что получил отказ. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой фигурант уголовного дела нанес множественные ножевые ранения в жизненно-важные органы 31-летнему потерпевшему. Он погиб на месте.