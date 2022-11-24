Какие цитрусовые любят иркутяне

Фото: ООО «МАЯК».

Перед Новым годом в торговой сети «Слата» всегда растет спрос на цитрусовые. Выбор большой: есть мандарины из Турции, Марокко, Египта, ЮАР и КНР. По прогнозам, до конца года сеть супермаркетов «Слата» планирует продать около 500 тонн цитрусовых.

Особой популярностью пользуются мандарины из Китая.

- Если в прошлом году более половины от всего объема мы продали турецких мандаринов, то на текущий момент лидерами стали мандарины из КНР - около 36%. Они всегда были дешевле на 15 - 20%, нежели из других стран, - отмечает руководитель направления фрукты-овощи в ТС «Слата» Андрей Зудов.

Кстати, в среднем стоимость фруктов этой осенью снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом. В основном за счет винограда. А вот мандарины подорожали на 13% из-за удорожания логистики цитрусовых и роста инфляции. Самыми популярными фруктами среди россиян по итогам января - октября 2022 года стали бананы и яблоки, а в топ-5 фруктов вошли также мандарины, виноград и апельсины.