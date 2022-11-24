Запрет продажи энергетиков подросткам Иркутской области обсудили в ЗС

В Молодежном парламенте при ЗС обсудили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним.

В Молодежном парламенте при ЗС обсудили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним. Профессора Иркутского государственного медицинского университета Алексей Колягин отметил, что в энергетиках содержится много сахара, а также кофеин, таурин, гуарана, L-карнитин и другие стимуляторы. Если ими злоупотреблять, то это подорвет сердечно-сосудистую систему.

Депутаты Молодежного парламента провели опрос и выяснили, 28% несовершеннолетних старше 13 лет употребляют энергетики. Таким образом они борются с усталостью и сонливостью, а 61% считают тонизирующие напитки безвредными при редком употреблении,

- Нас беспокоит рост продаж безалкогольных тонизирующих напитков, увеличение их ассортимента,- рассказал депутат Молодежного парламента Евгений Гордин.

- Нам важно услышать экспертное мнение. Мы с коллегами считаем необходимым инициировать законопроекта, который бы запрещал продавать детям энергетические напитки, возможно ограничить их розничную продажу, - сказал председатель Молодежного парламента Иван Комельков.

К слову, законы о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним приняты в 40 регионах России. Инициатива о введении подобных норм в Иркутской области обсуждается.

Кроме того, по информации МВД, в Иркутской области за 10 месяцев этого года зарегистрировано 104 отравления подростков алкоголем. В большинстве случаев это мальчики от 13 до 15 лет. Есть случаи травмирования и гибели детей в состоянии опьянения.